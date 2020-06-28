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Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы загрязненной воды

Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы загрязненной воды

Сотрудники аэропорта в Норильске не разрешили экологам вывезти из города пробы воды, загрязненной после разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3, сообщает "Новая газета".

Материалы для экспертизы пытались вывезти в Новосибирск депутат Мосгордумы Сергей Митрохин и сотрудник "Гринписа", они получили пробы от журналистов газеты, расследующих последствия разлива. Во время посадки на рейс их остановили и сообщили, что для вывоза таких материалов нужно иметь разрешение департамента безопасности "Норникеля". На вопрос, как аэропорт связан с металлургической корпорацией, сотрудники воздушной гавани ответили, что "аэропорт и есть "Норникель".

Затем сотрудники аэропорта попытались изъять пробы, объяснив это тем, что в полицию поступил анонимный звонок о попытке провоза горюче-смазочных материалов этим рейсом. Активист "Гринписа" после этого решил отказаться от полета и забрал пробы с собой.

Ранее эколог Жора Каваносян побывал на месте разлива и сделал собственные замеры. По их результатам он пришел к выводу, что нефтепродукты движутся в сторону Карского моря, назвал мероприятия по ликвидации последствий профанацией, а также выдвинул требования владельцу "Норникеля" Владимиру Потанину: прекратить скрывать масштабы ЧС и принять срочные меры по недопущению загрязнения акватории Карского моря. После публикации видеообращения Каваносян сообщил, что против него начали появляться "заказные" посты в различных телеграм-каналах и привел примеры таких публикаций. Сегодня он написал, что комиссия по недопущению ухудшения экологической ситуации в Норильске фактически признала то, о чем он говорил в своем ролике: загрязнена не только река Далдыкан и река Амбарная, но и озеро Пясино, река Пясина и даже часть акватории Карского моря.

Авария на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей "Норникелю", произошла 29 мая. Разгерметизация резервуара с дизельным топливом привела к утечке свыше 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В МЧС об этом узнали только через 2 дня, после был введен режим ЧС. Спустя некоторое время прокуратура завела уголовные дела на руководство ТЭЦ и мэра Норильска, а также назвала предварительные причины аварии.

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По материалам: uposters.ru

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