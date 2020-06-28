Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Во-первых, нужно приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней или штрафам. Во-вторых, нужно устанавливать счетчики потребления (на электроэнергию, газ и воду).
“При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)”, — отметил эксперт.
Третий способ экономии – это установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Последнее необходимо, чтобы не допускать расхода тепла зимой.