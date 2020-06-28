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Эксперты рассказали о жалобах россиян при при получении ипотечных каникул

Эксперты рассказали о жалобах россиян при при получении ипотечных каникул
Россияне при получении кредитных каникул по ипотеке в условиях пандемии чаще всего жалуются, что банки без их ведома подключают собственные программы реструктуризации вместо государственной, увеличивают сумму и срок долга, а порой и отказывают в каникулах, рассказали РИА Новости эксперты в области финансовой грамотности.

Ипотечными каникулами в РФ в рамках господдержки можно воспользоваться по двум законам. Один из них вступил в силу еще в прошлом году.

В этом году из-за пандемии коронавируса был принят еще один закон, по которому отсрочка по ипотечным кредитам предоставляется на шесть месяцев, если доход заемщика упал на треть. При этом сумма основного долга по ипотеке в Москве не должна превышать 4,5 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях и на Дальнем Востоке - 3 миллиона, а в остальных регионах - 2 миллиона рублей.

# Россия
По материалам: ria.ru

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