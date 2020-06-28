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Эпатаж, порно, самопознание: чем в светской тусовке отличилась Надя Сказка

Эпатаж, порно, самопознание: чем в светской тусовке отличилась Надя Сказка

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить еще одну яркую представительницу нулевых — 48-летнюю (впрочем, о ее возрасте в сети ведутся споры) Надю Сказку. Прославилась она в те времена своим романом с лидером группы "Мумий Тролль" Ильей Лагутенко, а также экстравагантными нарядами и участием, кажется, во всех тусовках. Оказывалась Надя за время своей публичности не только в светской хронике, но и в скандальных заголовках желтой прессы. О ярких моментах биографии Сказки рассказываем в нашем материале.


Надя Сказка

В прессе Надю Сказку (настоящая фамилия Силенская) чаще называли модельером, но сама она себя позиционировала как "мастер перформанса". Устраивать моноспектакли она и правда умела — все-таки окончила актерский факультет ГИТИСа, но с драматическим искусством дело не пошло. Любимым жанром Нади, которая выросла в московском районе Тушино, стал эпатаж.


На гламурных премиях она появлялась в мини, БДСМ-масках или латексных корсетах. Особой любовью Нади были и экстравагантные головные уборы.




Придумывала нестандартные наряды Сказка сама — в какой-то момент у нее даже появился собственный бутик Skazka, где продавались колготки из латекса (по слухам, инвестором выступал Лагутенко — после расставания с ним на спад пошел и модный бизнес).




Ксения Собчак и Надя Сказка
Анфиса Чехова и Надя Сказка

Среди ее творений также была, например, коллекция ошейников для собак и людей — ее дизайнер-самоучка презентовала в элитной арт-галерее "Дача" в подмосковной Жуковке.

Тусоваться там Сказка начала еще до отношений с Лагутенко — как свидетельствуют обрывочные данные в сети, Надя была замужем за Иваном Якушкиным, сыном Дмитрия Якушкина, пресс-секретаря Ельцина.





Тем не менее именно роман с главным "мумий троллем" страны, пожалуй, стал самым медийным периодом жизни Сказки. Знакомство произошло на одной из тусовок, после чего парочка три года была почти неразлучна — Надя выезжала с музыкантом и на гастроли, и в Лондон, где тогда часто бывал музыкант.


Надя Сказка и Илья Лагутенко

Приложила свою руку Сказка отчасти и к концертному творчеству группы. Когда на "Максидроме" Лагутенко в дуэте с Земфирой представлял публике свою новую песню "Медведица", платье певице для выхода на сцену предоставила именно Сказка. Мини в рюшах тогда немало удивило поклонников — в те времена Земфира в платьях еще практически не появлялась.



Периодически в прессе появлялись слухи, что не за горами не только творческий, но и брачный союз, но до загса Надя и Илья так и не дошли. В 2005 году пара рассталась, после чего поклонники "Мумий Тролля" вздохнули с облегчением — эпатажную спутницу своего кумира в фанатской тусовке особо не жаловали.


Мы дали друг другу все, что могли. Исчезло то энергетическое поле, что связывало нас прошедшие несколько лет. Илья Лагутенко был моим последним мужчиной. Я стала свободной, стала очень активно знакомиться с молодыми людьми и общаться, но это ни разу не доходило до завершения. Это такой кайф! Принадлежать одному — скучно, многим — опасно. Лучше без этого,

— прокомментировала в 2006 году свои отношения Сказка.



Сам Лагутенко после этого женился на модели Анне Жуковой (в браке у Ильи и Анны родились две дочки), ну а вот сама Сказка остепеняться явно не стремилась. Ее жизнь по-прежнему была постоянным поиском себя. Дизайн ей к тому времени уже тоже наскучил — тусовщица решила раздвигать горизонты, для начала практически в прямом смысле.



После расставания с Лагутенко Сказка на несколько лет отправилась в Санта-Монику, где жила с сыном знаменитого скульптора Александра Рукавишникова Филиппом. Затем у нее был кратковременный роман с футболистом столичного "Локомотива" Мануэлом да Коштой. 



Вернулась Надя потом уже не в светскую хронику, а в сводку происшествий. В 2012 году СМИ написали о скандальном эпизоде — Сказку задержали за вождение в нетрезвом виде в центре Москвы, после чего она устроила танцы у дорожного знака, заменив им стриптизерский шест.


Кульбиты стражи порядка не оценили — дело было направлено в суд, и в итоге Силенскую лишили прав на два года.

Сложилась и актерская карьера Сказки — правда, не в драматическом театре, а в жанре порно. Взяв новый псевдоним Надя Бесингер, она начала сниматься в фильмах для взрослых, делясь кадрами с площадки в своих соцсетях.


Надя Сказка и Настя Рыбка на фотосессии

Особого успеха она добилась в жанре MILF (порно со зрелыми женщинами пользуется сейчас повышенным спросом на тематических сайтах). Очередная премьера — французское порно — состоялась в прошлом году. Тогда же Надя приняла участие и в откровенной фотосессии с Настей Рыбкой — кадры стали рекламой секс-тренинга.


Сказка, кстати, и сама не отрицает, что посещает подобные мероприятия в качестве участницы, а также активно пользуется приложениями для знакомств.

Несколько лет назад Надя пополнила свой трудовой список еще и организацией модельного фитнес-лагеря — Сказка помогала своей подруге Юлии Шавыриной, которая возглавляет агентство Avant.

Там же, кстати, в пиар-службе работает ее взрослая дочь, 28-летняя Анастасия. Девушка не раз сопровождала свою маму и на вечеринках.


Надя Сказка с дочерью



Сегодня тусовкам звезда нулевых предпочитает ЗОЖ и самопознание, а ночным клубам — Netflix, как свидетельствует ее анкета в одном приложении для знакомств.   


На своей странице Надя делится кадрами из фитнес-клуба, а также философскими размышлениями — на них натолкнула пандемия коронавируса.

Что карантин, что не карантин, я всегда по 6—8 часов в день посвящаю самообразованию, по две недели не выходить из дома никогда не было для меня проблемой,

— написала Сказка у себя в фейсбуке.



Впрочем, всемирный локдаун вообще не смутил легко увлекающуюся особу — геотеги сменяют друг друга регулярно: Надя то во Флориде, то на Бали, то интересуется, куда можно вылететь частными бортами, когда все аэропорты закрыты.


Но за последними событиями в мире Сказка все-таки следит и по-прежнему жаждет перформансов. Теперь, правда, все больше от других.

Я в ожидании, кто из художников-акционистов выдаст свою реакцию на происходящее, кто будет тот герой? Есть ли место в происходящем высказыванию художника, кроме масок на лицо от дизайнеров, песен и стихов про карантин?! Прям чуть ли не выход на Красную площадь и инъекция вируса в сонную артерию. Если бы я была смелее, я бы хотела это сделать, но я сыкло, прям реально не понимаю в этой ситуации, в которой вообще непонятно, что правильно, а что нет, кто прервет и придаст новый смысл происходящему,

— рассуждала на своей странице Надя.



Собственные перформансы Сказки по сравнению с прежними выходками и правда стали скромнее — бывшая светская знаменитость поучаствовала разве что во флешмобе "Изоляция", где пользователи сети копировали знаменитые картины.


Надя перевоплотилась в Венеру с полотна Сандро Боттичелли. Интернет-сообщество косплей, правда, не оценило.

Мою фотографию отклонили в группе, указав на не оригинальность, не схожесть с оригиналом. От этого я еще больше полюбила свою фотографию и себя на ней, считаю ее веселой, без напряга и с настроением. Люблю быть андерграундом, не претендую на массовость,— пожаловалась Сказка в фейсбуке.

Ну что же, хорошо, когда желания совпадают с возможностями!

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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