Какие комнатные растения привлекут женскую удачу, помогут найти мужчину и избавиться от одиночества

Вадим Карасев

Растения обладают мощной энергетикой, но не у всех она одинаково созидательна. Эксперты рассказали о нескольких самых лучших растениях для прекрасного пола, а также о том, как и в чем они оказывают поддержку.

Любовь — это хорошо, но если уж и заводить растения, то и для привлечения богатства тоже. Существует пять лучших растений-магнитов для денег. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что они не будут мешать женскому счастью и представленным ниже женским растениям.

«Женское счастье»

Это растение так и называется. Другое его название — спатифиллум. Это очень красивое растение, которое распускается прекрасными белыми цветами.

Если женщина находится в поисках любви, данное растение будет прекрасным помощником. Народные приметы говорят о том, что если одинокая дама заводит такое растение, она в скором времени перестает быть одна. Не зря оно так называется.

Также наблюдения показывают, что когда в доме цветет спатифиллум, у женщины повышается вероятность забеременеть. Это очень хорошая новость для тех, кто желает поскорее родить ребенка.

«Женское счастье» помогает сохранить позитивную домашнюю атмосферу. Данное растение хорошо влияет на отношения между всеми членами семьи. Если хочется сделать так, чтобы в доме была любовь и гармония, нужно завести спатифиллум.

Помимо всех плюсов для женщин, спатифиллум еще и отлично очищает воздух и освежает его. Огромный плюс данного растения в его неприхотливости. «Женское счастье» не требует тщательного ухода. Его можно поставить в любом месте — на кухне, в офисе, в спальне.

Пассифлора или страстоцвет

Это тропическое растение, которое требует определенного ухода. Бывает множество разновидностей пассифлоры, но почти все они обладают чисто женской энергией. Во время цветения пассифлора очень сильно увеличивает женскую энергетику, а также дает своей владелице творческий рост.

В целом растение гармонизирует мысли и внутренний мир всех женщин, которые живут в конкретном доме. Это прекрасный талисман для мам, которые хотят наладить отношения с дочерью.

Пассифлора прибавляет женщинам уверенности в себе, что отлично сказывается на поисках мужчины. Если найти вторую половинку удалось, то растение лучше перенести из спальни, потому что мужчин оно может лишать сил. Если длительные отношения с мужчиной начали увядать, можно перенести на время цветок в общую спальню. Это позволит вернуть страсть и любовь.

Бегония

Это растение многие женщины называют самым красивым из всех. Когда бегония цветёт, она затмевает собой всё. Все виды данного растения имеют строго женскую энергию, которая не вредит мужчинам, поэтому их можно ставить в любом месте дома в любых количествах.

Бегония помогает укреплять женское здоровье и повышает самолюбие представительниц прекрасного пола. Считается, что если в доме есть бегония, женщине ни по чем никакие жизненные трудности, будь то одиночество или проблемы на работе.

При наличии дома бегонии женщине очень легко принимать важные жизненные решения. Жизнь становится более легкой и понятной. Также бегония зачастую действует как сильный оберег от энергетических вампиров, сглаза и порчи.

Цикламен

Другое название растения — альпийская фиалка. Форма его листьев очень напоминает сердце, поэтому считается, что это мощный талисман любви. У растения ярко выражена энергия Инь, женское начало.

Цикламен пригодится всем, кто находится в поисках любви. Он повышает привлекательность женщины за счет усиления ее биополя и насыщения его женскими флюидами. Данное растение помогает бороться с депрессией после расставания, помогает повышать уверенность в себе, искать новые увлечения. Альпийская фиалка — источник творческой энергии. Она помогает принимать сложные решения и обретать уверенность.