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Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду

Кейт Миддлтон является патроном организации EACH (она занимается поддержкой детских хосписов) с 2012 года. В ознаменование Недели детских хосписов герцогиня Кембриджская навестила маленьких пациентов и их родителей в хосписе The Nook в Норвиче, а также вместе с ними высадила цветы и растения в саду.

Для появления на публике Кейт выбрала летнее чайное платье с цветочным принтом от марки Faithfull the Brand, эспадрильи на танкетке от Russell & Bromley, а также серьги от Accessorize.


Кейт Миддлтон


Саженцы, кстати, Кейт привезла с собой — их она сама выбрала в садовом центре Факенхем на прошлой неделе. Среди купленных ей растений были лаванда, лавровый лист и розмарин.


Растения в хосписе используются в том числе и в так называемых "Сенсорных комнатах" — они помогают детям, которые не могут говорить или общаться, развивать свои навыки коммуникации.

Организацию Миддлтон навестила еще в четверг, 25 июня, но визит прошел в спокойной обстановке, и официальный отчет о нем появился в инстаграме лишь сегодня.





Сотрудники и волонтеры хосписа и во время пандемии коронавируса не прекращали свою работу, оказывали неотложную помощь и поддержку в случае смерти ребенка. Герцогиня поблагодарила их за невероятную работу, которую они выполняют.   

Забота и помощь, которую вы оказываете детям и семьям в самых невообразимых обстоятельствах, просто внушают благоговение. Я также хотела бы воздать должное всем тем семьям, которые ухаживают за ребенком с болезнью, ограничивающей его жизнь. Вы делаете самую сложную работу, и я знаю, что сейчас вам особенно тяжело, поэтому все мои мысли с вами в этот момент,

— написала Кейт в письме к сотрудниками и родителям.



Кейт также сама поработала с садовниками и пообщалась с двумя семьями. На открытой площадке были высажены клубника, герань и гортензии, а герцогиня также посадила подсолнух в память о Фрейзере Делфе, который был пациентом хосписа.


 


Время, проведенное с этими семьями, слова, сказанные о том, как важна для них поддержка EACH, напоминает мне, какая это замечательная организация. Я очень горжусь тем, что являюсь ее патроном,

— сказала Кейт на мероприятии.



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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