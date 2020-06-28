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Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина – Минздрав
По состоянию на 28 июня 11 регионов Украины и город Киев не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, не готовы к ослаблению карантина г.Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Хмельницкая и Черниговская области.
Данные по определенным критериям из АР Крым и г.Севастополь отсутствуют.

Переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающий ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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