Киев официально получил новое имя в Facebook

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей официальной странице в Facebook сообщил о том, что отныне в этой социальной сети Киев официально переименован в Kyiv. Написание названия украинской столицы в Facebook теперь будет исключительно таким.

Официальная транслитерация украинского алфавита требует писать "Kyiv". Несмотря на это, до сегодняшнего момента Facebook предлагал своим пользователям написание "Kiev", что вызывало крайнее недовольство у части украинских пользователей сети. "Kiev" - это транслитерация с русского языка.

Как пояснил Кулеба, старые отметки "Kiev" сохранятся, но при нанесении новых система автоматически будет предлагать вариант "Kyiv". Украинский дипломат горячо поблагодарил руководство Facebook за внесение подобных изменений, сопроводив свой пост хэштэгом #KyivNotKiev.