Кирилла Серебренникова признали виновным по делу "Седьмой студии" и дали условный срок

Вадим Карасев

Несколько минут назад Мещанский городской суд Москвы огласил приговор 50-летнему художественному руководителю "Гоголь-центра" и кинорежиссеру Кириллу Серебренникову, а также другим фигурантам нашумевшего дела "Седьмой студии", среди которых продюсер Алексей Малобродский, бывший гендиректор Юрий Итин, экс-чиновница Министерства культуры (ныне директор РАМТа) Софья Апфельбаум.

Серебренникова, Итина и Малобродского признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере и дали им условные сроки: по три года Серебренникову и Итину и два года Малобродскому. Кроме того, они должны будут выплатить штрафы в размере 800 тысяч, 200 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Заведомо зная о выделении денежных средств, Серебренников и Итин путем обмана сотрудников Минкультуры приняли решение создать устойчивую, сплоченную группу (позже в нее вошел Малобродский),

— заявила судья Олеся Менделеева, отметившая, что Серебренников "скрыл хищение средств и нанес государству особо крупный ущерб".





Кирилл Серебренников

Также в ходе заседания был удовлетворен гражданский иск на возмещение 129 миллионов рублей. Его будут выплачивать Серебренников, Итин и Малобродский. До выплаты ущерба имущество и счета режиссера будут арестованы.

Софью Апфельбаум оправдали, посчитав, что она "не была осведомлена о преступном характере происходящего, действовала самостоятельно".

Новость про оправдание Апфельбаум люди у суда встретили аплодисментами pic.twitter.com/7RnCGyPxQA — Оранжевая ромалюция (@lifewithnosense) June 26, 2020

Ей назначили штраф, но выплачивать его ей будет не нужно из-за истечения срока давности.

Дело экс-бухгалтера Нины Масляевой, которая также проходила по делу, было передано ранее другому судье. Она единственная из обвиняемых заключила сделку со следствием и дала признательные показания. Остальные фигуранты свою вину отрицали.

Перед зданием суда сегодня собралось большое число людей — среди них были не только журналисты, но и многие друзья и коллеги Серебренникова (Юлия Ауг, Виктория Исакова, Оксимирон, Екатерина Варнава, Рома Зверь, Дмитрий Быков, Алиса Хазанова), а также просто те, кто приехал поддержать фигурантов дела.

Алексей Малобродский приехал на заседание с большим рюкзаком — судя по всему, настроен он был пессимистично. Прибывшего в суд Кирилла Серебренникова публика встретила громкими аплодисментами.

Напомним, что Серебренникова обвиняли в многомиллионном хищении бюджетных средств. По версии обвинения, в 2011—2014 годах Серебренников и остальные фигуранты дела похитили 133 миллиона рублей (позднее обвинение снизило сумму до 129 миллионов). Данные средства были выделены АНО "Седьмая студия" на развитие проекта "Платформа", который и придумал Серебренников.





Некоторое время режиссер проходил по делу свидетелем, пока показания на него не дала бывший главный бухгалтер Нина Масляева. По словам Масляевой, заведомо ложные данные в финансовую отчетность она вносила по приказам Итина, Серебренникова и Малобродского.

Я занимался бесконечным выпуском и организацией мероприятий. Я не занимался финансами,

— заявил ранее в суде Серебренников, отметив, что работа бухгалтерии была организована плохо.





Режиссер был арестован в 2017 году на съемках фильма "Лето" и отправлен под домашний арест. Позднее эта мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. Обвинения в адрес Серебренникова вызвали большой резонанс в творческой среде. В его поддержку выступали российские и зарубежные актеры и режиссеры.

Очевидно, что Серебренников и другие обвиняемые по "делу "Седьмой студии" невиновны и должны быть оправданы. Им должны быть принесены извинения от имени государства,

— высказал свою позицию накануне заседания суда Алексей Венедиктов.

Почему-то мне кажется, что все будет хорошо. Что будет условный срок. Что Кирилл выйдет,

— написала в своем телеграм-канале Ксения Собчак.





Напомним, что перед заседанием суда прокурор попросил назначить Серебренникову реальный срок — шесть лет колонии, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Продюсеру Алексею Малобродскому гособвинитель попросил назначить пять лет лишения свободы и штраф 300 тысяч рублей, бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и экс-чиновнице Минкульта Софье Апфельбаум — по четыре года и по 200 тысяч рублей штрафа.