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Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны

Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войныФото: Martin Pollard / Reuters

Торговая война между США и Китаем может возобновиться из-за вмешательства Вашингтона в дела Пекина. Об этом китайские власти предупредили американских коллег, пишет The Wall Street Journal.

Власти КНР считают неприемлемым вмешательство США в Гонконге и на Тайване. Пекин заявил, что пока намерен выполнять свои обязательства по первой фазе торговой сделки, но планы по увеличению объемов закупок американской продукции окажутся под угрозой, если вмешательство США в китайские дела на прекратится.

Вашингтон и Пекин в январе 2020 года заключили торговое перемирие, закончив торговую войну двух крупнейших экономик мира. В его рамках Китай согласился увеличить закупки американской продукции на 76,7 миллиарда долларов в течение первого года действия соглашения и на 123,3 миллиарда долларов в течение второго. Американская сторона ожидает, что сделка позволит сократить торговый дефицит.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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