Концерт Global Citizen помог собрать средства на борьбу с COVID-19

Алексей Вольцев

Почти 7 миллиардов долларов удалось собрать на борьбу с коронавирусом благодаря благотворительному концерту Global goal: unite for our furure (Глобальная цель: объединиться ради нашего общего будущего), говорится в заявлении движения Global Citizen.

"Вы присоединились к лучшим артистам, чтобы призвать мировых лидеров, меценатов и корпорации поддержать нашу миссию по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 людям во всем мире. Ваши усилия помогли нам собрать 6,9 миллиарда долларов на помощь (в борьбе с) COVID-19. Спасибо, Global Citizens. Мы сделали это!", - говорится в заявлении движения на их странице в Twitter.

You joined top artists to call on world leaders, philanthropists, & corporations to support our mission to deliver COVID-19 care to everyone around the world. Your efforts helped us mobilize $6.9B for COVID-19 Relief. Thank you, Global Citizens. We did it! #GlobalGoalUnite — Global Citizen (@GlblCtzn) June 28, 2020

Благотворительный концерт состоялся в субботу. В нем приняли участие такие звезды шоу-бизнеса, как певицы Шакира, Майли Сайрус, группа Coldplay и многие другие. В тот же день состоялась вторая глобальная донорская конференция по сбору средств для общемировой работы над разработкой лекарств и вакцин от коронавируса и обеспечения массового доступа к ним по всему миру.

ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,6 миллиона случаев заражения, свыше 491 тысячи человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.