Крупнейший федеральный ВУЗ Северного Кавказа дважды в год намерен проводить цифровые ярмарки вакансий

Вадим Карасев

Как отметили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), количество вакансий с дистанционным форматом работы за время пандемии значительно увеличилось.

По сообщению пресс-центра учебного заведения, крупнейший ВУЗ округа планирует дважды в год проводить цифровые ярмарки вакансий для обучающихся студентов. Первое такое мероприятие состоялось весной текущего года во время пандемии коронавирусной инфекции.

Условия пандемии и повсеместного перехода на дистанционное обучение привели к повышению эффективности использования онлайн-инструментов в сфере трудоустройства. В этом году успешно прошла цифровая ярмарка вакансий, полностью в режиме онлайн, теперь мы планируем проводить ее дважды в год, - передает сообщение ВУЗа ТАСС.

В СКФУ отметили, что количество вакансий в дистанционным форматом работы увеличилось во время пандемии.

В апреле в ВУЗе уже создали соответствующую базу вакансий. По данным университета более 90% выпускников учреждения трудоустраиваются в течение года после выпуска. Столь высокие показатели связаны с тем, что проходить стажировку в “ведущих компаниях региона” или подрабатывать в них в свободное время обучающиеся начинают уже на 3 - 4 курсе. Доля таких студентов составляет порядка 40%.

СКФУ был образован в 2012 году на базе трех крупнейших высших учебных заведений Ставропольского региона. В настоящее время в университете обучаются почти 25 тысяч студентов.

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