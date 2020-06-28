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Лето на "Сплетнике": Дарья Коновалова, Анна Седокова и другие звезды публикуют фото с отдыха

Лето на "Сплетнике": Дарья Коновалова, Анна Седокова и другие звезды публикуют фото с отдыха

Традиционный сезон отпусков в этом году выглядит несколько иначе. Однако звезды не упускают возможности принять солнечные ванны (одни на курортах, другие на заднем дворе собственного дома). Собрали свежую порцию летних фотографий знаменитостей.

Бритни Спирс и Сэм Асгари устраивают свидания на пляже, Дженнифер Лопес и Сиара, которая в скором времени снова станет мамой, публикуют яркие фото в купальниках, Алессандра Амбросио нежится в бассейне около дома (в бикини своей марки, конечно же), Нина Агдал бегает по побережью, а Ольга Серябкина наслаждается отдыхом в Подмосковье.





Нина Агдал


Ольга Серябкина

А вот Полина Гагарина, которая попала в рейтинг самых успешных звезд спорта и шоу-бизнеса России до 40 лет, проводит время с дочкой. На этой неделе певица запостила в инстаграме несколько ярких кадров.

Отняла весь инвентарь у дочери. Мне такое лето по душе,  — подписала она снимки.


Екатерина Варнава предпочла бассейну крышу дома.

Добрый вечер. Пусть вас ничего не смущает... Ни крыша, ни гудрон, ни провода,

— написала она под черно-белым фото.


Екатерина Варнава

Даже Леонид Агутин не выдержал 30-градусной московской жары и нырнул прямиком в бассейн.

Участвую в съемках фильма "Последний самурай 2". Правда, ни Том Круз, ни Эдвард Цвик ничего об этом не знают. Но меня это не останавливает. Тем более я и сам ничего об этом не знал, пока не увидел эти два забавных кадра со съемок клипа на песню "По тебе скучают бары". Остальные, более понятные фотографии, обещаю продемонстрировать позже...

— с юмором подписал кадр певец.


Смотрим солнечные фотографии знаменитостей и мысленно приближаем выходные!



Виктория Шелягова


Лера Кудрявцева с дочкой




Анна Седокова


Ольга Куриленко


Криштиану Роналду с возлюбленной Джорджиной Родригес


Белла Торн


Рита Ора


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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