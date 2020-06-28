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Лидия Михеева: рекордное количество наблюдателей обеспечит законность

Лидия Михеева: рекордное количество наблюдателей обеспечит законность
Процесс общероссийского голосования по поправкам к Конституции уже контролирует более 500 тысяч наблюдателей. При этом присоединиться к наблюдению можно вплоть до 30 июня. Набор общественных наблюдателей возложен на Общественную палату России и региональные общественные палаты.

"Мы начали этим заниматься еще до начала пандемии, и уже тогда нам стало понятно, что мы должны постараться мобилизовать и привлечь к этому процессу максимальное число людей", – отметила Лидия Михеева, секретарь Общественной палаты РФ.

По ее словам, когда Центральная избирательная комиссия объявила, что голосование будет проходить в течение нескольких дней, стало понятно: понадобится большое количество наблюдателей для обеспечения законности всех процедур.

# Политика
По материалам: ria.ru

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