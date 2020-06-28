Лунный день сегодня 28 июня 2020 года

Вадим Карасев

Влияние Луны велико, так как она расположена к нам ближе остальных светил. Её энергетика может быть как созидательной, так и деструктивной. Узнайте о том, какой она будет сегодня, и что нам сулит финальное воскресенье июня.

Это отличный день для развлечений и легкого общения, покупок, прогулок, романтики. Луна поможет нам сегодня избавиться от страхов, тревоги и навязчивых мыслей. Астрологи настоятельно советуют не унывать, если этот день для вас является рабочим, так как он обещает быть продуктивным.

Фаза Луны: начинается 7 лунный день, что означает продолжение роста Луны. Активность ночного светила отлично сочетается с энергией стихии Воздуха, представленной Весами. Лунные сутки будут яркими и позитивными. Если вы хотели посвятить день себе и своим делам, лучшего времени не найти.

Магнитные бури 28 июня: бурь не ожидается. Солнечная активность минимальна, поэтому не будет тревожить геомагнитное поле Земли.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;отдых и релаксация;смена обстановки;покупки;общение;флирт и знакомства.уединение;обиды;уныние и злоба.

Рост Луны в Весах — отличное время для разбора вещей. В этот день сил предостаточно, а значит, можно запланировать расхламление, благодаря которому жить в доме или квартире станет приятнее. Негативная энергетика при этом не будет застаиваться, что позволит очиститься от страхов и неуверенности. День удачен для переезда, перестановки мебели, ремонта и любых других дел, которые подразумевают повышенную активность и совместный труд.

Что надеть в это воскресенье

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют надевать броскую одежду, так как яркие цвета ассоциируются у большинства людей с позитивом. Можно разбавить образ контрастными акцентами. Лучше не забывать о таких оттенках, как зеленый, оранжевый, красный, белый, голубой.

Это очень благоприятный день для творческой деятельности, поэтому важно носить с собой или на себе камень авантюрин. Учитывая, что миром правит стихия Воздуха, полезными будут такие камни, как аметист и лазурит. Можно надевать золотые украшения, чтобы повысить удачу в любви и делах.

Финансы и работа в 7 лунный день

Это прекрасный день для творческих людей: их сегодня посетят новые полезные идеи. Лучше иметь под боком блокнот и ручку, чтобы записывать все то, что будет приходить в голову. Также повезет всем, кто представляет сферу услуг, так как общение с клиентами пройдет без заминок.





Энергия Весов и растущей Луны прекрасно подходит и для отдыха. Учитывая, что сегодня воскресенье, это прекрасная новость для тех, кто хочет отдохнуть по полной программе. Отличным способом скоротать время станет шопинг. Это идеальный день для обновления гардероба, покупки мебели и гаджетов.

Любовь и отношения 28 июня

Для любви и флирта дня лучше не придумать. Это воскресенье желательно посвятить семье, второй половинке, детям. Можно встретиться с друзьями, развлечься в людном и шумном месте. Можно запланировать свидание на этот день — оно обещает быть захватывающим и крайне продуктивным.

Что касается общения с людьми в целом, то сегодня никаких проблем в этом плане быть не должно: всё максимально позитивно. Даже если встреча с неприятными личностями произойдет, лучше не обращать внимания на чужие слова и эмоции. Главное, чтобы от вас самих исходила уверенность и оптимизм.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Астрологи рекомендуют отдыхать вне дома, побольше пребывая на свежем воздухе. Это будет полезно для тех, кто хочет избавиться от негативных мыслей и воспоминаний о недавних проблемах дома и на работе.

Смена обстановки — идеальный выход для тех, кто не знает, как скорректировать жизненный курс. Нужно отдохнуть так, чтобы воспоминания об этом дне грели вас всю следующую неделю. Стоит прислушаться к советам друзей — они могут предложить интересную идею.