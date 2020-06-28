Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства

Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарстваЕлена МалышеваФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила лекарства, которые спасли ее 87-летнюю мать при коронавирусе. Об этом она написала в комментариях к посту в своем Instagram-аккаунте.

«Самыми эффективными лекарствами оказались: антикоагулянты, моноклональные антитела, возможно, дексаметазон», — отметила Малышева. По ее словам, никаких специфических средств для лечения последствий коронавируса нет.

Врач также рассказала, что у ее матери были почти все факторы риска: тяжелая сердечная недостаточность, гипертония, легочная гипертензия из-за пороков сердца, постоянная формы мерцательной аритмии, три порока сердца. «Однако огромный плюс все-таки был. Мама постоянно принимала антикоагулянты — лекарства, разжижающие кровь. Как оказалось, это главные препараты, которые спасают жизни при коронавирусе», — добавила Малышева.

В больнице женщине заменили антикоагулянты в таблетках на антикоагулянты в уколах, она стала получать клексан. По мнению телеведущей, именно эти препараты играют главную роль.

Елена Малышева — российский врач-терапевт, доктор медицинских наук, ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих на Первом канале. В передачах часто используются макеты и костюмы, в них принимают участие дети. Это делает эфиры запоминающимися, но и вызывает общественный резонанс.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

И здесь опередили. Саакашвили вновь признал отставание Украины от РФ
И здесь опередили. Саакашвили вновь признал отставание Украины от РФ
Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
Талибы заявили об освобождении 21 пленного силовика
В Литве Христофора Колумба сравнили с нацистским пособником
В Литве Христофора Колумба сравнили с нацистским пособником
Собянин: в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после снятия ограничений
Собянин: в Москве прошла опасность новой вспышки коронавируса после
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые визы
Иностранцам, не посетившим Россию из-за COVID-19, могут выдать новые
Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов
Явка на онлайн-голосовании по поправкам превысила 80 процентов
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
Малышева перечислила спасающие при коронавирусе лекарства
В МИД отреагировали на слова о вине России в сносе памятника Коневу в Праге
В МИД отреагировали на слова о вине России в сносе памятника Коневу в
Эпатаж, порно, самопознание: чем в светской тусовке отличилась Надя Сказка
Эпатаж, порно, самопознание: чем в светской тусовке отличилась Надя
Торговцы алкоголем в России получат помощь от государства
Торговцы алкоголем в России получат помощь от государства
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
Правительство включило новые отрасли в список пострадавших от коронавируса
Правительство включило новые отрасли в список пострадавших от

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

Малышева заявила о невозможности скрыть правду о коронавирусе в России
Малышева рассказала об опасности лишнего веса во время коронавируса
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом