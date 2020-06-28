Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"

Лидия Мартынова

Австралийская актриса Марго Робби исполнит главную роль в новых "Пиратах Карибского моря", сообщает издание Hollywood Reporter.

Как уточняет издание, это отдельный от уже объявленного перезапуска франшизы проект. Сценаристом нового фильма, где в главной роли будет женщина, стала Кристина Ходсон. Продюсером будет Джерри Брукхаймер, который уже участвовал в создании "Пиратов Карибского моря".

Детали сюжета пока неизвестны, проект находится на ранней стадии развития. Как сообщает издание, не предполагается, что фильм станет спин-оффом истории с капитаном Джеком Воробьем в качестве главного героя, скорее это будет полностью оригинальный сюжет с новыми персонажами.