Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Marvel обвинили в расизме

Marvel обвинили в расизмеЭнтони МакиФото: Chris Helgren / Reuters

Актер Энтони Маки, известный по роли Сокола во франшизе «Мстители», раскритиковал киностудию Marvel за отсутствие расового разнообразия в фильмах. Создателей картины «Черная пантера» он и вовсе обвинил в расизме, поскольку в ней, в противовес остальным фильмам киностудии, снимаются в основном темнокожие актеры. Слова актера приводятся на портале Screenrant.

«Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым», — сказал Маки.

Тот факт, что в «Черной пантере» большая часть команды — темнокожая, по мнению актера, также свидетельствует о расизме. «Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что, если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?» — возмутился он.

Ранее австралийская певица Sia перепутала темнокожих рэперш Карди Би и Никки Минаж и была также обвинена в расизме пользователями сети. В своем Twiitter-аккаунте она ответила на вопрос одного из подписчиков, который поинтересовался, когда стоит ждать коллаборации с Минаж. К своему посту юзер приложил снимок хип-хоп-исполнительницы. «Я люблю Карди Би, и хотя это не коллаборация, я бы с радостью спела с ней дуэтом в любое время», — отреагировала Sia. Позднее певица удалила свой комментарий, однако он успел разойтись по интернету.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
ЦИК сообщил о DDoS-атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020.рф
Marvel обвинили в расизме
Marvel обвинили в расизме
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Военный эксперт раскрыл подробности полета "роем" в боевой авиации
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
Доктор Мясников разрешил россиянам селедку по субботам
"Россияне должны получать качественную и доступную медпомощь": Рошаль принял участие в голосовании
"Россияне должны получать качественную и доступную медпомощь": Рошаль
Платья-рубашки, джинсы со смайликами и лен: смотрим новые летние лукбуки
Платья-рубашки, джинсы со смайликами и лен: смотрим новые летние
Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибов
Трамп отреагировал на статью о тайном сотрудничестве России и талибов
Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление
Доклад CMF: В китайской экономике наметилось устойчивое восстановление
Лунный день сегодня 28 июня 2020 года
Лунный день сегодня 28 июня 2020 года
Трамп назвал причину исключения России из G8
Трамп назвал причину исключения России из G8
В Красноярском крае бульдозер «Норникеля» раздавил машину полиции
В Красноярском крае бульдозер «Норникеля» раздавил машину полиции
Действующий президент Исландии избран на второй срок
Действующий президент Исландии избран на второй срок

Топ на сегодня

Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с продюсером
"Разводится из-за другого": Полину Гагарину заподозрили в романе с
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя

Еще по теме

ФК «Спартак» обвинили в расизме из-за видео в Twitter
Зрители сообщили самые ожидаемые фильмы 2018 года
Афроамериканец обвинил компанию Boeing в расизме
Фильм от Marvel о Черной вдове выйдет в мае 2020-го года