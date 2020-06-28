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Минздрав обновил список областей, которые не готовы к смягчению карантина

Минздрав обновил список областей, которые не готовы к смягчению карантина

Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

В Украине 11 областей и Киев, не готовы к ослаблению карантина, введенного для сдерживания распространения острой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Минздрава Украины.

Так, из-за несоответствия критериям смягчения карантина Киев, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черновицкая области не могут отменять ограничения.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине за минувшие сутки, 27 июня, госпитализировали с коронавирусом 237 человек — это самое большое количество пациентов за день с начала пандемии.

Центр общественного здоровья уточнил, что всего в Украине в настоящее время госпитализированы 4383 человека, из них 91 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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