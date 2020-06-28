Мишустин подписал постановление о скидках на автокредиты

Лидия Мартынова

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении скидки при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25% от его цены", - говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке, государство предоставит банкам средства на возмещение выпадающих доходов.

Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости авто семьям как минимум с одним ребенком, сотрудникам медучреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. При этом для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от цены новой машины.

"Вместе с тем максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличивается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Это сделано для того, чтобы многодетным семьям стали доступны современные вместительные транспортные средства", - уточнили в правительстве.

На новую программу в 2020 году выделят 22,5 миллиарда рублей. Планируется, что она не только позволит приобрести авто тем, кто в нём нуждается, но и поддержит российский автопром на фоне пандемии.