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Мишустин продлил особые выплаты медработникам

Мишустин продлил особые выплаты медработникамМихаил МишустинФото: Maxim Shemetov / Reuters

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок президентских выплат медработникам. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Первоначально предполагалось, что врачи, средний и младший медперсонал, помогающие больным коронавирусом, будут получать особые выплаты с апреля по июнь. Теперь срок продлен до конца лета.

В рамках государственной поддержки врачи получают по 80 тысяч рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу положено по 50 тысяч и столько же полагается врачам скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых получают по 25 тысяч рублей.

Мишустин поручил главами регионов контролировать получение медработниками выплат в кратчайшие сроки. По словам премьера, как только средства попадают в регионы, они сразу же должны доводиться до медработников.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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