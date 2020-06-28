Мэр Конотопа публично сжег флаг России

Вадим Карасев

Мэр украинского Конотопа Артем Семенихин сжег российский флаг, стоя напротив посольства России в Киеве. Видеозапись своего поступка он выложил в Facebook, сопроводив ее словами "Так же красиво будет гореть и Кремль!".

Перед тем, как облить горючей жидкостью и поджечь флаг России, Семенихин произнес речь, в которой обратился к Анатолию Шарию - украинскому журналисту и блогеру, в настоящий момент проживающему в Нидерландах. Сам процесс сожжения триколора мэр Конотопа, известный своими антироссийскими взглядами, сопроводил звуками гимна Украины.

Конотоп, главой которого является Артем Семенихин, расположен на границе с Россией. Зимой 2020 года Семенихин и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив приняли совместное решение установить в 70 км от границы памятник Степану Бандере.