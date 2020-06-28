Московский штаб ожидает явку на онлайн-голосовании более 90 процентов

Лидия Мартынова

Ожидается, что явка на электронном голосовании по конституции превысит 90%, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.

"Если говорить про электронное голосование, то явка на текущую минуту составила 72,5%. Это объяснимо, потому что люди прошли через достаточно сложную систему регистрации... И, естественно, изъявляли желание проголосовать. Думаю, что она (явка - ред.) превысит 90%, 100% никогда не бывает", - сказал он журналистам.