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На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

Единственный в российской полиции пес породы корги ушел на пенсию в возрасте 9 лет. Семь с половиной из них он проработал в нижегородской транспортной полиции.

В Instagram-аккаунте, посвященном собаке, говорится, что соответствующий приказ подписал начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому округу.

"Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше", – говорится в публикации от имени офицера Рыжего.

Теперь искать наркотики на транспорте будет его бывший напарник Рыжего – овчарка Зигер, а также новый пес по кличке Фантик. Руководит собаками инспектор Ольга Чумарова.

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По материалам: uposters.ru

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