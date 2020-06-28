На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

Вадим Карасев

Единственный в российской полиции пес породы корги ушел на пенсию в возрасте 9 лет. Семь с половиной из них он проработал в нижегородской транспортной полиции.

В Instagram-аккаунте, посвященном собаке, говорится, что соответствующий приказ подписал начальник управления на транспорте МВД по Приволжскому округу.

"Но, несмотря на это, скучать мне по-прежнему не придется. Я планирую так же активно заниматься спортом, как и раньше", – говорится в публикации от имени офицера Рыжего.

Теперь искать наркотики на транспорте будет его бывший напарник Рыжего – овчарка Зигер, а также новый пес по кличке Фантик. Руководит собаками инспектор Ольга Чумарова.