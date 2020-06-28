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На Собчак напали в екатеринбургском монастыре

На Собчак напали в екатеринбургском монастыре

Журналистка Ксения Собчак и ее съемочная группа были атакованы во время съемок сюжета о схиигумене Сергие (Романове) в его приходе в Екатеринбурге.

"На нас было совершено нападение в монастыре. Двое человек избиты. Камеру разбили. Меня толкнули так, что я упала, и держали, пока били Ерженкова", — сообщила телеведущая в своем телеграм-канале.

Она отметила, что будет писать заявление в полицию. Журналистка опубликовала видеозапись, сделанную уже после инцидента. По ее словам, само нападение сняла ее помощница Лена, но из-за медленного интернета загрузить его пока не удается. 

В Екатеринбурге Собчак делает расследование об отце Сергии. 16 июня стало известно, что священник и его сподвижники захватили Среднеуральский женский монастырь. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, которых называет "своими чадами".

В конце мая сообщалось, что Екатеринбургская епархия приняла решение запретить в служении схиигумена Сергия.

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По материалам: uposters.ru

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