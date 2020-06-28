На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19

Анастасия Иванова

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 917, до 42 982, сообщает в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 28 июня на Украине выявлено 42 982 случая инфицирования COVID-19, из них 917 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 129 человек, из них 19 за последние сутки. Всего выздоровели 18 934 человека, из них 233 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской – 173, Ровенской – 93 и Закарпатской области – 86. В Киеве за сутки коронавирусом заболели 69 человек.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.