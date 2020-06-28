Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19

На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией на Украине выросло за минувшие сутки на 917, до 42 982, сообщает в воскресенье система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 28 июня на Украине выявлено 42 982 случая инфицирования COVID-19, из них 917 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 129 человек, из них 19 за последние сутки. Всего выздоровели 18 934 человека, из них 233 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской – 173, Ровенской – 93 и Закарпатской области – 86. В Киеве за сутки коронавирусом заболели 69 человек.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Модная битва: Наташа Поли против Эльзы Хоск
Модная битва: Наташа Поли против Эльзы Хоск
Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны
Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
На Украине за сутки выявили 917 заболевших COVID-19
В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом
В Сети появились первые кадры из "Энолы Холмс" с Генри Кавиллом
Спасатели нашли пропавших в море на надувной лодке россиян
Спасатели нашли пропавших в море на надувной лодке россиян
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 28 июня
От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы
От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы
Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года
Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года
Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

Топ на сегодня

Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

На утро 28 мая зафиксированы 477 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 22 382
Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
Covid-19 в России: за сутки выздоровели 8972 человека, заразились — 8536