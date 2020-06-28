Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Названа выгодная альтернатива банковским вкладамФото: Ahn Young-joon / Associated Press

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции. «Преимущество ИИС в том, что это безопасный инструмент работы с рынками, при должном уровне финансовой грамотности человек может получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите», — объяснила эксперт.

Индивидуальные инвестиционные счета позволяют самостоятельно проводить финансовые операции на бирже, в частности покупать акции и облигации, а также возвращать налоговый вычет. Счетом можно заниматься самостоятельно или перепоручить вложение средств управляющей компании.

«Если вы чувствуете, что сможете самостоятельно работать со счетом — отказывайтесь от доверительного управления, а если такого опыта нет — изучите аспекты заранее, кризис привел к высокой волатильности на рынке», — советует Федулина.

В мае сообщалось, что директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов назвал индивидуальный инвестиционный счет одним из способов заработать во время пандемии. Он отметил, что ИИС позволяет оформить налоговый вычет в размере 13 процентов от внесенных средств либо не платить налоги с дохода от ценных бумаг.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов
Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Систему электронного голосования по Конституции попытались атаковать
Систему электронного голосования по Конституции попытались атаковать
В Москве застрелился глава ведущей строительной компании
В Москве застрелился глава ведущей строительной компании
Памфилова отреагировала на использование картонных коробок на голосовании
Памфилова отреагировала на использование картонных коробок на
Таро-прогноз на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Таро-прогноз на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу
В США полицейские поймали пуму, четыре дня гуляющую по городу
Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном объекте?
Взрыв под Тегераном и версия западных экспертов: ЧП на подземном
Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август
Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август
Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы загрязненной воды
Экологам и журналистам не дали вывезти из Норильска пробы
В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
В главном храме Вооруженных сил впервые провели таинство крещения
Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome
Wanted: увлажняющая эмульсия Hydra Zen Anti-Stress Glow от Lancome

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

«БКС Премьер»: В ближайшие годы количество частных инвесторов может вырасти до 10 млн человек
В Минфине допустили введение налога на вклады в банках
ЦБ рассчитал базовый уровень доходности вкладов в рублях до востребования
Ставки по вкладам повысили российские банки