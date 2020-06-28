Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам. Об этом она рассказала агентству «Прайм».
По ее словам, из-за низкой ключевой ставки доходность депозитов лишь незначительно превышает уровень инфляции. «Преимущество ИИС в том, что это безопасный инструмент работы с рынками, при должном уровне финансовой грамотности человек может получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите», — объяснила эксперт.
Индивидуальные инвестиционные счета позволяют самостоятельно проводить финансовые операции на бирже, в частности покупать акции и облигации, а также возвращать налоговый вычет. Счетом можно заниматься самостоятельно или перепоручить вложение средств управляющей компании.
«Если вы чувствуете, что сможете самостоятельно работать со счетом — отказывайтесь от доверительного управления, а если такого опыта нет — изучите аспекты заранее, кризис привел к высокой волатильности на рынке», — советует Федулина.
В мае сообщалось, что директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов назвал индивидуальный инвестиционный счет одним из способов заработать во время пандемии. Он отметил, что ИИС позволяет оформить налоговый вычет в размере 13 процентов от внесенных средств либо не платить налоги с дохода от ценных бумаг.