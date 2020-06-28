Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

Вадим Карасев

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сократить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в полтора-два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он перечислил несколько способов, которые позволят оптимизировать расходы.

В частности, эксперт посоветовал установить счетчики на воду. Он пояснил, что в доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих, а после установки приборов учета получится сократить платеж минимум в два раза.

Также стоит перейти на энергосберегающие лампы, а также установить пластиковые окна. Вдобавок, если мыть окна чаще, это позволит меньше включать свет, указал он.

Кроме того, Минко посоветовал не накапливать задолженностей и своевременно платить по счетам, чтобы избежать пеней и штрафов. Также он предостерег от незаконных методов экономии, таких как самовольное подключение к сетям. Эксперт пояснил, что это чревато как авариями и чрезвычайными происшествиями, так и штрафами по статье «Хищение ресурсов».

С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.