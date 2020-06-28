Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ

Названы способы сэкономить на услугах ЖКХФото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Сократить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг можно в полтора-два раза. Об этом агентству «Прайм» рассказал генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Он перечислил несколько способов, которые позволят оптимизировать расходы.

В частности, эксперт посоветовал установить счетчики на воду. Он пояснил, что в доме без счетчика потребление воды рассчитывается в зависимости от числа проживающих, а после установки приборов учета получится сократить платеж минимум в два раза.

Также стоит перейти на энергосберегающие лампы, а также установить пластиковые окна. Вдобавок, если мыть окна чаще, это позволит меньше включать свет, указал он.

Кроме того, Минко посоветовал не накапливать задолженностей и своевременно платить по счетам, чтобы избежать пеней и штрафов. Также он предостерег от незаконных методов экономии, таких как самовольное подключение к сетям. Эксперт пояснил, что это чревато как авариями и чрезвычайными происшествиями, так и штрафами по статье «Хищение ресурсов».

С 1 июля в России жилищно-коммунальные услуги в среднем подорожают на четыре процента.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы
От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы
Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года
Запущен марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года
Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
Дети и кибермошенничество — как сохранить деньги
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
The Rolling Stones запретили Трампу использовать их песни
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ
Названы способы сэкономить на услугах ЖКХ
Лидия Михеева: рекордное количество наблюдателей обеспечит законность
Лидия Михеева: рекордное количество наблюдателей обеспечит законность
Какие комнатные растения привлекут женскую удачу, помогут найти мужчину и избавиться от одиночества
Какие комнатные растения привлекут женскую удачу, помогут найти
Часть праха погибшей на Бали 18-летней российской блогерши развеют над океаном
Часть праха погибшей на Бали 18-летней российской блогерши развеют
Венера в Близнецах: 5 вещей, которые помогут найти любовь в июле 2020 года
Венера в Близнецах: 5 вещей, которые помогут найти любовь в июле 2020
Сериал "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон
Сериал "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон
В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре
Собчак решила засудить напавших на нее в монастыре

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию на Украине
Некачественные дети и стерилизация: дебилы в Раде про демографию
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Кардиолог раскрыл россиянам способ пережить «погодную пилу»
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних

Еще по теме

Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Вода для россиян, не установивших счетчики, подорожает в 5 раз
Счетчики тепла на объектах Минобороны экономят семь млн рублей ежедневно
Эксперт рассказал, как сэкономить на отоплении