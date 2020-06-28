Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи

Вадим Карасев

Коммунальные услуги подорожают в России с 1 июля. Рост тарифов в среднем составит 4% по стране, но в регионах окончательные цифры устанавливают местные власти. На этом фоне особенно актуальным становится вопрос экономии на газе, воде и электричестве.

Ежемесячную плату за ЖКУ можно уменьшить в 1,5-2 раза, считает Сергей Минко, гендиректор «Городских инновационных технологий». Полезными советами эксперт поделился с ПРАЙМ.

Первый и самый простой способ, по словам Минко, заключается в своевременной оплате счетов. В этом случае финансы экономятся на штрафах и пенях.

Второй способ – установить счетчики и платить по их показаниям. Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд.

Третий способ заключается в сбережении энергии. Минко советует поменять все обычные лампочки на энергосберегающие, а деревянные окна и рамы на пластиковые. Таким образом, дом или квартира будут меньше терять тепла зимой. Светильники, шторы и окна нужно регулярно мыть, чтобы в помещение проникало больше дневного света.

Специалист добавил, что незаконные способы экономии, по сути воровства энергоресурсов, лучше не использовать, поскольку это грозит серьезными штрафами и созданием опасной для жизни ситуации.