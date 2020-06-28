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Не смогла купить рассаду ремонтантной клубники, решила вырастить сама из семян

Не смогла купить рассаду ремонтантной клубники, решила вырастить сама из семян

В этом году столкнулась с проблемой, о которой никогда и подумать не могла бы. Решила сделать грядку-пирамиду для ремонтантной клубники. Обычная у меня есть, хочу ее всю убрать, а завести новую. Но нигде в городе не смогла купить рассады такой клубнички. Земляника — пожалуйста, а клубники нет, как будто никто про нее не знает.

Осталась без клубники и решила, что проще, наверное, вырастить ее самостоятельно. Ну, конечно, не проще, но зато она точно будет. Что нужно знать, чтобы вырастить из маленьких семян хорошие кусты?


Во-первых, нужно определиться с сортом. Он должен быть районированным, вы должны решить для себя какая ягода вас больше интересует: мягкая или крепкая, приторно сладкая или с кислинкой, и, наконец, усатые кусты вы хотите или безусые.
Дальше покупка. Если вы раньше не занимались подобными выращиваниями, то не берите самые дорогие сорта. Возьмите средние, они практически ничем не отличаются, но вот количество семянок намного больше. Это поможет вам, если при неправильной посадке какие-то семянки не взойдут.
Высеивать клубнику на рассаду нужно в январе-феврале. При этом обязательно ежедневно досвечивать ее. Можно и позже, но тогда не факт, что она успеет подготовиться к зимовке.
Клубничные семена очень туго всходят. Поэтому высаживать нужно уже пророщенные семечки. А прорастить их можно поместив в парничок с влажной тканью.



Не придумывайте себе сложностей, не заготавливайте грунт самостоятельно. Купите готовый, который подходит именно для клубники.
На стадии трех листочков клубнику нужно пикировать. Лучше всего это сделать в торфяные стаканчики, чтобы не травмировать корни при пересадке.
Если вы хотите сорвать первые ягоды в этом же году, помните о том, что это снизит урожай, который будет уже настоящим, в следующем. В первый год будет совсем немного ягод, а вот если их оборвать и не дать терять силы растению, то оно отлично подготовится к следующему сезону и тогда уж даст большой урожай.

Теперь я не буду бегать в панике по рынку и хватать то, что есть. Я спокойно выбрала те сорта, которые мне подходят. Да, посажу побольше, мало ли пропадет. Ну, а если лишнее останется, то соседкам отдам, они тоже давно мечтают о ремонтантной клубнике.

# Интересное
По материалам: planktons

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