Неизвестный открыл стрельбу в американском распределительном центре

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: David Zalubowski / AP

В распределительном центре компании Walmart, который находится в американском городе Ред Блафф (Калифорния), произошла стрельба. Об этом сообщает Associated Press.

В результате два человека погибли, еще четыре получили ранения и были госпитализированы в больницу Праведной Елисаветы. Более подробную информацию о происшествии там дать отказалась.

Отмечается, что на месте происшествия произошел пожар. Предполагается, что подозреваемый врезался в здание на автомобиле. По данным диспетчеров, он был ранен в грудь.

Ранее в июне неизвестные устроили стрельбу в парке Нью-Йорка, где подростки праздновали окончание школы. В результате 19-летняя афроамериканка получила пять пулевых ранений, в том числе в голову, и скончалась. Также были ранены 24-летний мужчина и двое подростков в возрасте 15 и 16 лет.