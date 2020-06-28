Непоколебимая поддержка. США поздравили Украину с Днем Конституции

Влада Некрасова

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с Днем Конституции. Вашингтон отметил усилия украинского государства по внедрению реформ и заверил в непоколебимой поддержке. Об этом информирует официальный микроблог посольства США в Украине в Twitter в воскресенье, 28 июня.«В День Конституции мы отмечаем усилия Украины по внедрению реформ, которые двигают страну к демократическому, стабильному и благополучному будущему, которое украинцы представляли себе во время Революции Достоинства», — говорится в сообщении.Также в посольстве заверили Украину в поддержке. Соединенные Штаты остаются непреклонны в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, защищенной в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Америка поддерживает принцип свободы Украины двигаться евроатлантическим путем в соответствии с требованиями народа государства.