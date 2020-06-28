Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077

Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077Фото: MIKE BLAKE / Reuters

Стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут в 2022 году. В его создании участвуют аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. В центре сюжета сериала под названием Cyberpunk: Edgerunners жизнь человека, который всячески пытается выжить в городе, помешанном на технологиях, и в итоге начинает карьеру наемника.

Ранее выпуск игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Разработчики утверждают, что для тестирования игры понадобится чуть больше времени. Они также добавили, что стремятся сделать Cyberpunk 2077 главным достижением поколения, поэтому и хотят довести ее до идеала.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая
Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы с коррупцией
Аятолла Хаменеи назвал единственный эффективный способ борьбы
ВМФ получит АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень" в декабре 2020 года
ВМФ получит АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень" в декабре 2020 года
Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий
Для выпускников вузов запущена платформа подбора вакансий
У коронавируса нашли "зловещие щупальца"
У коронавируса нашли "зловещие щупальца"
Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077
Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
ЕР выдвинула Минниханова на выборы главы Татарстана
Журналистам закрыли вход в захваченный монастырь на Урале
Журналистам закрыли вход в захваченный монастырь на Урале
Поездки по «единому билету» в Абхазию возобновятся
Поездки по «единому билету» в Абхазию возобновятся
Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов
Белый дом усомнился в тайном сотрудничестве России и талибов

Топ на сегодня

Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от Мэдди Зиглер
Бьюти-дайджест: от посткарантинных тренировок до коллекции макияжа от
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT об Афганистане
Посольству России в США стали угрожать после публикации NYT
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Путин впервые провел переговоры с Макроном по видеосвязи
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Германии придется выбирать между "русской угрозой" и независимостью
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают отношения
Названы знаки зодиака, которые чаще других первыми заканчивают

Еще по теме

CD Projekt RED выпустили новый трейлер Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077 получит масштабное дополнение
Данные и изображение Cyberpunk 2077 появились в сети перед премьерой
Самые ожидаемые игры в 2020 году