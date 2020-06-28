Netflix выпустит сериал по игре Cyberpunk 2077

Вадим Карасев

Фото: MIKE BLAKE / Reuters

Стриминговая платформа Netflix выпустит аниме-сериал по игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Он будет состоять из 10 эпизодов, которые выйдут в 2022 году. В его создании участвуют аниме-студия Studio Trigger и разработчик игры CD Projekt Red. В центре сюжета сериала под названием Cyberpunk: Edgerunners жизнь человека, который всячески пытается выжить в городе, помешанном на технологиях, и в итоге начинает карьеру наемника.

Ранее выпуск игры Cyberpunk 2077 перенесли на 17 сентября 2020 года. Разработчики утверждают, что для тестирования игры понадобится чуть больше времени. Они также добавили, что стремятся сделать Cyberpunk 2077 главным достижением поколения, поэтому и хотят довести ее до идеала.