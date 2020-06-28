Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю

Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю

Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю
Официальные запросы депутатов Госдумы могут появиться в электронной базе данных нижней палаты парламента через неделю, сообщил РИА Новости глава фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов.

"Сейчас комитет по контролю и регламенту должен сделать положение, как происходит эта процедура... Я думаю, что за эту неделю они сделаю все",- сказал Неверов, отвечая на вопрос, когда электронная база депутатских запросов заработает.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю
Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так
Испания начала раздавать деньги гражданам просто так
Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"
Марго Робби снимется в новых "Пиратах Карибского моря"
Пресс-служба президента Сербии: Вучич чувствует себя хорошо
Пресс-служба президента Сербии: Вучич чувствует себя хорошо
Контент к юбилею Победы собрал более 27 миллионов просмотров
Контент к юбилею Победы собрал более 27 миллионов просмотров
В РФ ставки по ипотеке к концу года могут стать рекордно низкими
В РФ ставки по ипотеке к концу года могут стать рекордно низкими
Россияне подхватили польский флешмоб: «Приезжайте после коронавируса!»
Россияне подхватили польский флешмоб: «Приезжайте после коронавируса!»
Лето на "Сплетнике": Дарья Коновалова, Анна Седокова и другие звезды публикуют фото с отдыха
Лето на "Сплетнике": Дарья Коновалова, Анна Седокова и другие звезды
Университет Принстона убрал имя президента США из названия факультета за расизм
Университет Принстона убрал имя президента США из названия факультета
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Французские фирмы отказываются от «белой» косметики и шоколадного печенья
Французские фирмы отказываются от «белой» косметики и шоколадного

Топ на сегодня

Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

В Госдуме определились с уважительными причинами отсутствия депутатов
Госдума введет штрафы, если депутаты будут прогуливать заседания
Депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Исаев досрочно прекращает полномочия
Думский комитет одобрил запрет депутатам голосовать за коллег