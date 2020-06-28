Неверов: база с запросами депутатов может заработать через неделю

Алексей Вольцев

Официальные запросы депутатов Госдумы могут появиться в электронной базе данных нижней палаты парламента через неделю, сообщил РИА Новости глава фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов.

"Сейчас комитет по контролю и регламенту должен сделать положение, как происходит эта процедура... Я думаю, что за эту неделю они сделаю все",- сказал Неверов, отвечая на вопрос, когда электронная база депутатских запросов заработает.