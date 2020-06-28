Новая атака. Сайт Конституция2020.рф одолевают зарубежные хакеры

Лидия Мартынова

DDoS-атаки совершены на сайт Конституция2020.рф. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале Центризбиркома.

"С самого утра фиксируются ddos атаки на сайт Конституция2020.рф. Предположительно из Великобритании и Сингапура", – говорится в сообщении.

В первый день голосования по поправкам говорилось о DDoS-атаке на сайт ЦИК.

сообщало, что глава ЦИК объяснила, почему уместно голосовать в автобусах.