Объявлены прошедшие во второй тур кандидаты в президенты Польши

Вадим Карасев

Анджей ДудаФото: Carlos Barria / Reuters

Действующий президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский прошли во второй тур президентских выборов в стране. Об этом свидетельствуют данные экзитполов после закрытия избирательных участков, передает ТАСС.

Никто из кандидатов по итогам прошедших в воскресенье, 28 июня, выборов не набрал необходимых для безоговорочной победы 50 процентов голосов.

По данным экзитполов, во второй тур, который должен пройти 12 июля, проходят Дуда, набравший, по предварительным данным, 41,8 процента голосов, и Тшасковский, представляющий польскую оппозиционную партию «Гражданская платформа», с 30,4 процента голосов.

Все остальные кандидаты набрали менее 14 процентов каждый. Официальные итоги выборов Государственная избирательная комиссия огласит до 1 июля.

В мае Государственный избирательный комитет Польши (ГИКП) объявил, что из-за коронавируса запланированные на 10 мая выборы президента не состоятся.

Выборы президента Польши в 2020 году решили провести по почте из-за пандемии коронавируса. Сейм, нижняя палата парламента, преодолел вето сената, верхней палаты, и одобрил закон, который позволяет провести выборы президента почтовым голосованием.