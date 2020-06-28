От пивовара до журналиста: в Польше стартовали президентские выборы

Анастасия Иванова

В Польше сегодня, 28 июня, начались президентские выборы.

Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (в 8.00 по московскому времени), а закроются в 21.00. На главную должность в стране претендуют 11 политиков, среди которых шестеро можно отнести к весовым игрокам. Это действующий президент Польши Анджей Дуда от правящей русофобской партии «Право и справедливость», мэр Варшавы Рафал Тшасковский от оппозиционной евроориентированной партии «Гражданская коалиция», глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, беспартийный кандидат журналист Шимон Холовня, от «Конфедерации „Свобода и независимость“» Кшиштоф Босак, от Объединённых левых сил Роберт Бедронь.

Остальные пятеро являются относительными новичками предвыборных баталий. Это владелец пивоваренного завода Марек Якубяк, основатель движения «Реальная Европа» Мирослав Петровский, бизнесмен, основавший новое движение «Забастовка предпринимателей», Павел Танайно, лидер польских профсоюзов и «самый богатый чиновник в Польше» (на 2003 год) Вальдемар Витковский и Станислав Жултек, создатель партии PolEXIT, выступающей за выход Польши из Евросоюза.

Безусловным фаворитом является Анджей Дуда, однако, по последним данным опросов, действующий глава польской республики рискует набрать 40 с небольшим процентов, а значит, грядёт второй тур, где победу может одержать мэр Варшавы Рафал Тшасковский — при условии, если его поддержать другие участники предвыборной гонки.

Президентские выборы в Польше должны были состояться ещё 10 мая 2020 года, однако из-за угрозы, вызванной пандемией коронавируса, выборы были перенесены. Голосовать можно как в традиционном виде — на избирательном участке, так и по переписке.