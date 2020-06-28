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Памфилова отреагировала на использование картонных коробок на голосовании

Памфилова отреагировала на использование картонных коробок на голосовании
. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова пояснила, что использование картонных ящиков для голосования по поправкам в Конституцию РФ вне помещений участков вполне допустимо, так как они сертифицированы и удобны для работы.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

В информационном центре ЦИК в субботу были продемонстрированы фото и видео из Санкт-Петербурга, на которых видно, что в качестве ящиков для голосования вне помещения участков используются картонные коробки.


приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Кроме того, глава ЦИК отметила, что используемые для голосования картонные коробки "также сертифицируются и опечатываются, как другие виды ящиков для голосования".

Ранее радио Sputnik сообщало, что глава ЦИК объяснила, почему уместно голосовать в автобусах.

# Политика
По материалам: ria.ru

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