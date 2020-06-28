Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании

Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании

Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании
Использование картонных ящиков для голосования по поправкам в Конституцию РФ вне помещений участков вполне допустимо, они сертифицированы и удобны для работы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

В информцентре ЦИК в субботу были продемонстрированы фото и видео из Санкт-Петербурга, на которых видно, что в качестве ящиков для голосования вне помещения участков используются картонные коробки.


"Вообще-то они сертифицированы, эти картонные коробки, у них сбоку должно быть прозрачное окошечко. Они очень удобные, они герметичные, всё там так, как надо. Они легки и удобны для работы, они недорого стоят. Мы попросили закупить их с учётом того, что могут быть расширены виды голосования. Они вполне приемлемы, мы их применяем", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.


Она добавила, что используемые для голосования картонные коробки "также сертифицируются и опечатываются, как другие виды ящиков для голосования".

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
Сайт ЦИК подвергся DDoS-атаке
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке
Стало известно о многомиллионных убытках Ротару из-за закрытых границ с Россией
Стало известно о многомиллионных убытках Ротару из-за закрытых границ
Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании
Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на
Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери россиянина
Детский омбудсмен оценила дело оправданного за изнасилование дочери
Мишустин подписал постановление о скидках на автокредиты
Мишустин подписал постановление о скидках на автокредиты
Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции
Во Владивостоке "штаб" Навального выдал прошлогоднее видео за
Желавший смерти крымчанам телеведущий признался, что ненавидит и Украину
Желавший смерти крымчанам телеведущий признался, что ненавидит
Часы ангела на июль 2020 года
Часы ангела на июль 2020 года
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Рэпер Feduk выпустил макси-сингл "Останься"
Модная битва: Наташа Поли против Эльзы Хоск
Модная битва: Наташа Поли против Эльзы Хоск
Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны
Китай предупредил США об угрозе возобновления торговой войны

Топ на сегодня

Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Явка на электронное голосование по Конституции достигла 75 процентов
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Эксперт объяснил распространение режима самозанятых на 16-летних
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Денежный лунный календарь на июль 2020 года
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
Наука, коммерция и Covid-19: скороспелая вакцина страшней коронавируса
В США заявили об имперских амбициях Китая
В США заявили об имперских амбициях Китая

Еще по теме

Памфилова отреагировала на использование картонных коробок на голосовании
Явка по итогам двух дней голосования по поправкам превысила 19 процентов
В первый день голосования по поправкам приняли участие 9,2% избирателей
Электронное голосование по поправкам в Конституцию продлится шесть дней