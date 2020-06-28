Памфилова прокомментировала использование картонных ящиков на голосовании

Лидия Мартынова

Использование картонных ящиков для голосования по поправкам в Конституцию РФ вне помещений участков вполне допустимо, они сертифицированы и удобны для работы, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

В информцентре ЦИК в субботу были продемонстрированы фото и видео из Санкт-Петербурга, на которых видно, что в качестве ящиков для голосования вне помещения участков используются картонные коробки.

"Вообще-то они сертифицированы, эти картонные коробки, у них сбоку должно быть прозрачное окошечко. Они очень удобные, они герметичные, всё там так, как надо. Они легки и удобны для работы, они недорого стоят. Мы попросили закупить их с учётом того, что могут быть расширены виды голосования. Они вполне приемлемы, мы их применяем", - сказала Памфилова в информцентре ЦИК в субботу.

Она добавила, что используемые для голосования картонные коробки "также сертифицируются и опечатываются, как другие виды ящиков для голосования".