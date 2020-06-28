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Платья-рубашки, джинсы со смайликами и лен: смотрим новые летние лукбуки

Платья-рубашки, джинсы со смайликами и лен: смотрим новые летние лукбуки

Сегодня изучаем новые коллекции российских марок и коллаборацию масс-маркета с уличным брендом. Базовые вещи, летние нарядные сарафаны, жизнерадостные принты и натуральные ткани — это и многое другое в нашей подборке.

1.Cocos Moscow

Бренд выпустил продолжение коллаборации с Наташей Туровниковой. В новой мини-коллекции uni(d)sex собрали универсальную базу для летнего отдыха: от панам и хлопковых купальников для загара на даче до дождевиков.


2.Zarina

Новый лукбук бренд посвятил единению с природой. Прогулки по лесу или полю — так, вероятно, будет выглядеть отпуск в этом году у многих, ведь уехать в дальние края вряд ли получится. Но это не повод отказываться от красивых снимков на память и традиционного летнего гардероба: свободные брюки, платья-рубашки, сарафаны — все это есть в летней коллекции бренда.



3.Plutocrat

Коллекция нового российского бренда вдохновлена противоречивой эпохой конца 90-х — начала нулевых. В линейке заметно влияние Hip-Hop и R&B-культур, мужской винтажной рабочей униформы, смешения стилей и фактур.


4.Brusnika

Российский бренд Brusnika представил новую коллекцию Tropical Zone, которая основана на сочетании льняных вещей натуральных оттенков с ажурными трикотажными платьями и тропическими принтами.


5.Pull&Bear

Pull&Bear и бренд Smiley, философия которых основана на позитиве и уличной культуре, объединились для создания капсульной коллекции одежды и аксессуаров. Для линейки создали футболки и свитшоты, которые объединяют яркий мир бренда Smiley с искусством Ван Гога, работами Моне и Вермеера. Ну и, конечно, все вещи щедро украшены смайликами — хорошее настроение после коронавирусного кризиса всем точно нужно!



# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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