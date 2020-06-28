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Поездки по «единому билету» в Абхазию возобновятся

Поездки по «единому билету» в Абхазию возобновятся

После отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и открытия российско-абхазской границы автономная некоммерческая организация «Единая транспортная дирекция» готовится возобновить перевозки пассажиров из различных регионов России в Абхазию и обратно.

Как уточняет пресс-служба дирекции, перевозки будут осуществляться с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться «единым билетом» можно будет при путешествии на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. Билеты с железнодорожной составляющей можно будет приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), а также на сайте ОАО «РЖД». Билет с использованием авиационного транспорта можно будет оформить через агентскую сеть ТКП.

Стоимость проезда останется на уровне 2019 года и составит: Сочи — Гагра — 380 рублей, Сочи — Пицунда — 420, Сочи — Гудаута — 460, Сочи — Новый Афон — 520, Сочи — Сухум — 560.

Поездки в Абхазию по «единому» билету будут производиться четвертый курортный сезон.

ИА Newstes сообщало, что Абхазия пока закрыта для туристов из-за распространения коронавируса. Движение через границу по реке Псоу ограничено до 1 июля.

По данным сервиса бронирования жилья для отдыха tvil.ru, на лето 2020 года чаще всего россияне зарубежом бронируют места для отдыха в Абхазии. 94% оплаченных заявок на лето в Абхазию — Пицунду, Новый Афон, Гагру, Сухум и другие города-курорты.

Следующими в списке идут Грузия и Белоруссия. В Грузию планируют поехать этим летом 4% туристов, а 2% - в Белоруссию.

Средние траты семьи на проживание в сутки в Абхазии составят примерно 2175,5 рублей, в Грузии — 2277,4 рублей, в Белоруссии — 2357,6 рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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