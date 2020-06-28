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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыреНаталья Поклонская Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала нападение на телеведущую Ксению Собчак и ее команду в уральском монастыре, сообщает РИА Новости.

По словам Поклонской, этот инцидент вызывает сожаление. Она пожелала Собчак и ее съемочной группе выздоравливать. Депутат добавила, что никогда ранее не слышала, чтобы в монастыре кто-то занимался рукоприкладством.

Поклонская выразила сожаление из-за того, что тема религии «остро» стоит в современной политике. «Лично для меня любые провокации и перегибы на этот счет являются нечестными методами достижения целей. А перегибы есть, причем с обеих сторон», — подчеркнула она.

Также Поклонская добавила, что история с схиигуменом Сергием закончится хорошо. По ее мнению, он переживает о произошедшем и не хотел такого конфликта.

27 июня Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что во время съемок в монастыре на ее команду было совершено нападение. Она вместе со съемочной группой находится в Екатеринбурге, где пройдет церковный суд над схиигуменом Сергием (Романовым), захватившим Среднеуральский женский монастырь.

О захвате женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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