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Помощь хозяйке в решении сложных хозяйственных проблем

Помощь хозяйке в решении сложных хозяйственных проблем

Чтобы стать хорошей хозяйкой не обязательно иметь много опыта, достаточно знать некоторые лайфхаки. С этими советами жить станет намного легче.

Большинство женщин умеют делать не только женские обязанности, но и мужские. Для этих женщин существуют так же советы. Например:

На молоток нужно приделать небольшой магнит, тогда при неудачной попытке забить в стену гвоздь, он не упадет на пол и его не придется искать. Он повиснет на магните.

Если вы решили покрасить что-то, вам в помощь вот такой лайфхак. На кисточку следует надеть крышечку от пластикового стакана. Это надежно защитит вас от брызг краски. Руки останутся чистыми.


Если вы дома храните старые вещи и у вас есть старая теннисная ракетка, вам очень повезло. На ней можно хранить сережки и другие мелкие вещи. Очень удобно и экономит место.

У всех нас есть домашние животные, они конечно очень милые и любимые, но шерсти оставляют достаточно. Справится с ней не самая легкая задача, в этом нам может помочь обычный оконный поскребок. Он отлично соберёт шерсть с ковра.

Справится с шерстью на ковре, может помочь резиновая перчатка. Волосы как магнитом притягиваются к ней.

Старые вещи не всегда нужно сразу отправлять на помойку. Некоторые из них еще вам пригодятся. Например, старые бутылки можно раскрасить и использовать как вазы под цветы. Прекрасно такие бутылочки смотрятся в ванной с искусственными цветами.

Старая детская коляска может стать прекрасным цветником. Этот цветник оригинально украсит  ваш двор. Соседи обзаведутся.

Если в ваших очках раскрутился винтик — закрепить его можно обычным прозрачным лаком. Он надолго закрепится.

Так же прозрачный лак может спасти пуговицу от того, что она оторвется. Нужно просто обильно смазать надорвавшиеся ниточки и подождать пока высохнет. Пуговица прослужит вам еще долгое время.

Чтобы получить из цитрусовых больше сока, нужно перед тем, как вы начнете его выжимать, поместить плод в микроволновую печь. Он прогреется, а количеств сока увеличится вдвое.

Если вы хотите чтоб ваши незрелые овощи или фрукты созрели быстрее, нужно на ночь к ним положить банан или яблоко. Выделяемое вещество поможет созреть незрелым овощам и фруктам.

Помните любая старая вещь, может сыграть вам на руку. Всегда можно создать, что-то новое. Декорируйте свои старые вещи — это будет не только красиво, но и оригинально. Такого точно ни у кого не будет.

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По материалам: planktons

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