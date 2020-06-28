Посол Германии в Вене: Хватит альтруизма, у нас есть свои интересы

Лидия Мартынова

1 июля Германия на полгода станет председателем Совета ЕС во времена тяжелейшего кризиса с 1945 года. Европейский девиз страны на предстоящие шесть месяцев звучит так: «Вместе. Сделаем Европу сильной снова». По мнению посла Германии в Вене Ральфа Бесте, в нём есть определённое сходство со слоганом президента США Дональда Трампа — «Сделаем Америку великой снова».

Как объясняет Ральф Бесте в интервью Wiener Zeitung, стремиться сделать сильной свою страну или организацию — совершенно законное желание, в том числе и для США. В случае с председательством Германии в ЕС речь идёт о силе и самоутверждении Европы — «а этому мы подчиняем многое», отметил посол.

По замечанию дипломата, образ действий Ангелы Меркель в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, показал, что ей нечего опасаться: никто не назовёт её «хромой уткой» сейчас, когда она завершает свою карьеру на посту канцлера Германии. На выборах в 2021 году Меркель свою кандидатуру выставлять не намерена, напоминает издание.

«Я вижу большое признание её работы и её последних инициатив, в которых нет ни намёка на недостаток решительности, — подчеркнул Ральф Бесте в беседе с австрийскими журналистами. — Поэтому я уверен, что она сможет хорошо использовать свой авторитет».

В то же время очевидно, что найти необходимые решения можно лишь в том случае, если все 27 государств ЕС будут следовать единому общему курсу. Германия, конечно, крупнейшая европейская страна, но в одиночку она ничего достичь не сможет, предостерёг Ральф Бесте.

По его словам, в послевоенные времена у Германии сформировались сложные отношения с властью и проведением собственных интересов. Это стало частью ДНК страны после 1945 года, и немцы не стремятся значительно менять ситуацию.

«Только ЕС в глобальном масштабе обладает достаточной властью, чтобы что-то изменить», — пояснил Ральф Бесте.

При этом у Германии, как и у любой другой страны, есть свои интересы, которым она старается следовать. Это касается, к примеру, российского газопровода «Северный поток — 2», в проекте которого участвует и Австрия. Еврозона сформировалась на основании немецких представлений, и в промышленной политике Берлин тоже во многом задаёт тон в Европе.

В прошлом Германии труднее, чем другим государствам, давалось открытое обсуждение своих интересов, однако сейчас по предложениям Германии по поводу фонда восстановления ЕС видно, насколько открыто Берлин говорит о них в сложившейся ситуации. Эта инициатива в целом означает серьёзное изменение позиции страны, и сейчас она не основывается на самоотверженности и альтруизме, а руководствуется своими интересами — благосостоянием Германии и сплочённостью Европы, подчеркнул немецкий дипломат.

На замечание журналиста издания по поводу того, что Германия не раз меняла свою позицию по ключевым вопросам на противоположную — например, в отношении атомной энергетики, миграционной политики или планирования бюджета — Ральф Бесте возразил, что его страна не одинока в подобных изменениях курса. Было бы странно, если бы весь мир менялся, а Германия постоянно настаивала на сохранении старого порядка.

Кроме того, изменения курса немецкой политики привели к стабильному росту экономики страны на протяжении последних десяти лет. А с выходом Великобритании из ЕС ожидания от лидерства Германии в Совете ЕС только возросли.

«Теперь на нас смотрят внимательнее, а времена, когда мы могли принимать решения только за самих себя, прошли. К этому мы теперь должны приспособиться», — отметил Бесте в интервью Wiener Zeitung.

Согласившись с журналистом издания в том, что Германия порой меняет свою позицию без предварительных широких обсуждений, немецкий дипломат, однако, отметил, что во времена кризисов особенно важно действовать быстро. Именно так дело обстоит с нынешней пандемией коронавируса. Точно так же было и с миграционным кризисом. Что касается фонда восстановления Европы, в этом вопросе было важно, чтобы все как можно скорее узнали позицию Германии — и это произошло, когда Берлин и Париж выступили с совместным предложением.

На ближайшие полгода повестку в Совете ЕС будут определять вызванный коронавирусом кризис, брексит и формирование бюджета Евросоюза, считает Ральф Бесте. Кроме того, остаются и такие темы, которые Германия будет поднимать сама. Среди прочего, это касается отношений с Китаем и Африкой.

Китай является для Евросоюза «партнёром, конкурентом, а иногда и соперником», убеждён немецкий посол в Австрии. Китай стремится стать мировой державой, он тесно связан с Европой в экономическом плане и оказывает всё больше влияния на европейскую экономику и общество.

«Подъём Китая требует от нас постоянно приспосабливаться к реальности, и мы как европейцы должны насколько возможно быстро найти общую линию в отношении Китая», — призвал Ральф Бесте.