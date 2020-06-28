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Правительство включило новые отрасли в список пострадавших от коронавируса

Правительство включило новые отрасли в список пострадавших от коронавирусаФото: Global Look

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующее постановление в воскресенье, 28 июня, опубликовано на сайте правительства.

Специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок. Спрос на них, по данным правительства, заметно сократился за время распространения коронавирусной инфекции. Только на поездах дальнего следования за первую половину апреля пассажиропоток снизился на 77 процентов.

В качестве мер поддержки власти введут отсрочку арендных платежей на недвижимое имущество, отсрочку по уплате всех налогов, кроме НДС, а также беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке два процента и мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Ранее сообщалось, что карантин из-за пандемии коронавируса обошелся российскому бизнесу в 3,7 триллиона рублей. Подсчеты сделала аналитическая служба FinExpertiza. Среди наиболее пострадавших отраслей оказались также производство автомобилей и сфера торговли машинами, перевозки наземным транспортом, в том числе такси, производство таких изделий, как ювелирные украшения, музыкальные инструменты, игрушки и медоборудование, образовательные услуги, общепит, добыча нефти и газа.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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