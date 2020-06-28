Пражский староста пожаловался, что из-за сноса Конева похудел на 20 кг
Староста округа № 6 Праги Ондржей Коларж, инициировавший снос памятника Ивану Коневу, попытался вызвать сочувствие у своих единомышленников.
В интервью порталу parlamentnilisty.cz чиновник заявил:
Но если кто из читателей подумал, что «безумие» — это и есть демонтаж монумента спасителя Праги, то он ошибается. По странной логике Коларжа, в сносе памятника виновата… сама Россия.
Далее он отмечает, что Москва начала возмущаться актами вандализма, спровоцированными новыми табличками на памятнике. Напомним, староста распорядился установить «поясняющие» таблички на чешском, английском и русском языках со следующими словами:
По словам Коларжа, он пригрозил Москве, что «Конев может оказаться в металлоломе», если «русские с этим своим нарративом о том, что мы должны делать, а что нет, будут продолжать».
Официальный представитель МИД России Марина Захарова уже назвала новые заявления Коларжа «грязной вознёй».