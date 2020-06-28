Пражский староста пожаловался, что из-за сноса Конева похудел на 20 кг

Анастасия Иванова

Староста округа № 6 Праги Ондржей Коларж, инициировавший снос памятника Ивану Коневу, попытался вызвать сочувствие у своих единомышленников.

В интервью порталу parlamentnilisty.cz чиновник заявил:

«Всё, что произошло в этой связи, безумие. Я похудел на 20 килограмм! У меня масса мыслей по этому поводу, но ни одной позитивной».

Но если кто из читателей подумал, что «безумие» — это и есть демонтаж монумента спасителя Праги, то он ошибается. По странной логике Коларжа, в сносе памятника виновата… сама Россия.

«Никто не ставил себе задачу „мы должны снести Конева“. Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник. Мол, приставьте к нему полицейских…», — негодует мелкий чиновник.

Далее он отмечает, что Москва начала возмущаться актами вандализма, спровоцированными новыми табличками на памятнике. Напомним, староста распорядился установить «поясняющие» таблички на чешском, английском и русском языках со следующими словами:

«Маршал Иван Степанович Конев командовал 1-м Украинским фронтом, соединения которого принимали участие в завершающей битве за Берлин, освободили Северную, Центральную и Восточную Чехию и 9 мая 1945 года первыми вступили в Прагу. Осенью 1956 года под его руководством советские войска подавили венгерское восстание, в 1961 году в качестве главнокомандующего Группой советских войск в Берлине Конев участвовал в решении Второго берлинского кризиса путем строительства Берлинской стены».

По словам Коларжа, он пригрозил Москве, что «Конев может оказаться в металлоломе», если «русские с этим своим нарративом о том, что мы должны делать, а что нет, будут продолжать».

Официальный представитель МИД России Марина Захарова уже назвала новые заявления Коларжа «грязной вознёй».