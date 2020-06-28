Премьеры первых блокбастеров после пандемии перенесли с июля на август

Вадим Карасев

Кадр из трейлера фильма «Довод»

Премьеры ремейка «Мулан» и фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли с июля на август. Об этом сообщает издание Variety.

«Довод» должен был стать первым крупнобюджетным фильмом, вышедшим после пандемии новой коронавирусной инфекции. Премьеру, первоначально намечавшуюся на 17 июля, передвигали дважды: сначала на 31 июля, а теперь — на 12 августа. Вместо «Довода» 31 июля в американских кинотеатрах покажут фильм Нолана «Начало», вышедший 10 лет назад.

Вскоре после объявления Warner Bros. о переносе «Довода» компания Disney изменила дату премьеры «Мулан». Фильм, который должен был выйти 24 июля, покажут в кинотеатрах не раньше 21 августа. Ранее его планировали выпустить 27 марта.

Перенос премьеры «Довода» связывают с продлением карантинных мер в штате Нью-Йорк. Поскольку кинотеатры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе не откроются до августа, студия могла лишиться существенной доли американских кассовых сборов.

В свою очередь, Disney не желает быть первой кинокомпанией, выпустившей блокбастер в разгар пандемии. По мнению аналитиков, компания передвинула релиз «Мулан», чтобы оценить возможные риски на примере «Довода», снятого Warner Bros.

«Довод» — новый фильм режиссера Кристофера Нолана («Темный рыцарь», «Интерстеллар», «Дюнкерк») с Робертом Паттисоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях. «Мулан» — игровой ремейк мультфильма 1998 года, в котором снялась китайская актриса Лю Ифэй. Бюджет каждого фильма составляет не менее 200 миллионов долларов (14 миллиардов рублей).

В Соединенных Штатах выявлено 2,6 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, погибли 127,7 тысячи человек. В пятницу, 26 июня, в стране выявили более 45 тысяч случаев заражения. Такого значительного прироста не наблюдалось с начала пандемии.