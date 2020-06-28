Пресс-секретарь Разумкова выложила в сеть, как мчит с подругами по трассе со скоростью 155 км/час (фото)

Алексей Вольцев

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь спикера Верховной Рады IX созыва Дмитрия Разумкова Ольга Туний попала в скандал, выложив в сеть видео своей поездки по трассе со скоростью 155 километров в час. Скрин опубликовала журналистка Оксана Богданова.

«Судя по видео, Ольга рядом с водителем, а не за рулем. То есть она просто хочет обратить внимание на возмутительное поведение своих подруг и просит ее спасти!», — иронично прокомментировала публикацию Богданова.

Она напомнила, что максимальная разрешенная скорость в Украине составляет 130 км/ч.

Где именно устроили гонки девушки, на данный момент не известно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 16 июня на трассе Киев-Харьков-Довжанский система автоматической фиксации нарушений ПДД, которая работает в Украине с 1 июня, зафиксировала два автомобиля Range Rover, которые «летели» со скоростью 204 и 206 км/час.

Фото Facebook Ольги Туний