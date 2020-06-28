Пресс-служба президента Сербии: Вучич чувствует себя хорошо

Влада Некрасова

Президент Сербии Александр Вучич чувствует себя хорошо, заявила его советник по СМИ Сюзана Васильевич.

«Президент Вучич чувствует себя хорошо, в случае изменения его состояния здоровья мы оповестим общественность, как и ранее. Спасибо за беспокойство», — подчеркнула она.

Вчера стало известно, что положительный тест на коронавирус получили министр обороны Сербии Александр Вулин, председатель Скупщины Майя Гойкович, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

В сообщении минобороны говорится, что Александр Вулин чувствует себя удовлетворительно и продолжает выполнять свои обязанности, находясь в условиях самоизоляции. Марко Джурич был госпитализирован с легкими симптомами болезни. У Гойкович диагностировано воспаление легких, и она находится на лечение в больнице. При этом состояние ее стабильное и не вызывает опасений.

В Сербии рассматривается возможность введения новых ограничительных мер из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 29 июня вопрос рассмотрят на заседании национального кризисного штаба.