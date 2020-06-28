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Пригожин отреагировал на похудевшего Фадеева

Пригожин отреагировал на похудевшего ФадееваФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на изменение внешности своего коллеги Максима Фадеева. Соответствующее видео появилось в сториз в Instagram-аккаунте Фадеева.

Пригожин обратился к Фадееву, стоя на беговой дорожке. «Ты меня, конечно, сегодня с утра смотивировал. Я встал на дорожку, давно не стоял, месяц, наверное, точно. Вот уже три километра прошел, пока бежать не буду, чтобы коленки не повредить», — сказал он.

Продюсер также признался, что «жестко поправился».

27 июня Фадеев показал себя на фото, заявив, что сбросил 100 килограммов веса. Он также пообещал опубликовать свою методику похудения.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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